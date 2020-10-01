Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan güne başladı.Serbest piyasada 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,0067

SATIŞ(TL) 10,0179