Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan güne başladı.Serbest piyasada 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,0067
SATIŞ(TL) 10,0179
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 468 bin 500 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 473 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 485 milyon 42 bin 924,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 505 milyon 188 bin 951,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese Şirketi şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI
Asya tarafında Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Japon borsasında teknik arıza nedeniyle işlemler tüm gün boyunca durduruldu.
Japan Exchange Group'tan yapılan açıklamada, donanım hatası nedeniyle arızalı cihazdan yedekleme cihazına geçişin düzgün sağlanamadığı ve piyasa bilgilerinin tüm gün boyunca dağıtılamadığı belirtildi.
Şu anda donanımı değiştirmeyi planladıkları aktarılan açıklamada, "Yarından itibaren normal işlemleri sağlamak için diğer bakımları da içeren adımlar atıyoruz. Eğer sistem gün içinde yeniden başlatılırsa, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için kafa karışıklığına neden olur ve bu da sorunsuz işlem yapmayı zorlaştırır. Bu nedenle piyasa katılımcılarına danıştıktan sonra bugün listelenen tüm girişleri durdurmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 47,7 ile önceki aya kıyasla 0,4 puan artış kaydetse de hala 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Veri sonrası dolar/yen paritesi 105,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da imalat sanayi PMI verisinin 56,8 ile piyasa beklentilerini aşması ve sektörde toparlanmaya işaret etmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 1,5 artarak 38.652 puana yükseldi.
Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.
BİTCOİN'İN PİYASA HACMİ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.72 artışla 10,828 dolara yükseldi ve piyasa hacmi, 200.37 milyar dolar ile 200 milyar doları aştı.
Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, haftanın ikinci günü gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta ortasında hafif toparlanarak 345.52 milyar dolara döndü ve son 24 saatte yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 348.33 milyar dolara çıktı.
En yüksek hacimli ilk 100 birimden 19'unun değeri son 24 saatte düştü; ilk 10 birim arasında düşen olmadı.
Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş son 24 saatte de sürdü ve yaklaşık 19 milyar dolar düşüşle 78.37 milyar dolara düşerek 80 milyar doların da altına indi.
Toplam 7,262 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,573 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor. 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu.