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  • 20.04.2019
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, H&M’in ilk Türk marka yüzü oldu

Oyuncu , H&M’in ilk Türk marka yüzü oldu. Müzesi’ndeki tanıtım gecesinde, ünlülerin akını vardı.

O markada ilk Türk

Oyuncu , giyim markası H&M'in ilk Türk marka yüzü oldu. Kerem Bürsin ve H&M, işbirliğini önceki akşam ünlü isimlerin katıldığı özel bir partiyle Müzesi Fıstıklı Teras'ta kutladı.

H&M Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran ve H&M Türkiye Pazarlama Müdürü Ketrin Gülük'ün ev sahipliği yaptığı tanıtım partisine aralarında Dilan Çiçek Deniz, & Erdil Yaşaroğlu, Yasemin& izzet Özilhan gibi ünlü isimlerin olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu da, geceye katılan isimlerden biriydi.


Kerem Bursin, dostlarına ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya teşekkür etti.

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