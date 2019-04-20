Oyuncu Kerem Bursin, giyim markası H&M'in ilk Türk marka yüzü oldu. Kerem Bürsin ve H&M, işbirliğini önceki akşam ünlü isimlerin katıldığı özel bir partiyle Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta kutladı.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran ve H&M Türkiye Pazarlama Müdürü Ketrin Gülük'ün ev sahipliği yaptığı tanıtım partisine aralarında Dilan Çiçek Deniz, Begüm Kütük & Erdil Yaşaroğlu, Yasemin& izzet Özilhan gibi ünlü isimlerin olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu da, geceye katılan isimlerden biriydi.



Kerem Bursin, dostlarına ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya teşekkür etti.