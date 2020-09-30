"SEKTÖR ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDIKÇA BANKA HİSSELERİNE TALEP ARTABİLİR"

Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde 1125 seviyesinin ve Avrupa borsalarının seyrinin önemli olduğunu belirten Maviş, "Bir kez daha gördük ki ve bunların bankacılık sektörü üzerindeki baskısı azaldıkça banka hisselerinin fiyatlarının son derece ucuzladığı dönemde onlara doğru talebin artacağı bir süreç olacaktır" dedi.