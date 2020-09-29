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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 21:35
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    • 29.09.2020 21:40
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    Chase, manipülasyon soruşturmaları için ödemeyi kabul etti

    Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren  Chase, değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda anlaşma yoluna giderek ödemeyi kabul etti.

    AA
    920 milyon dolar ödeyecek

    Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Komiseri Dan Berkovitz tarafından yapılan açıklamada, JPMorgan'ın ödemeyi kabul ettiği tutarın komisyonun tarihindeki en büyük parasal anlaşma olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, JPMorgan'ın değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda uzlaşmaya varmak için 920 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

    MANİPÜLATÖR UZLAŞTI

    Böylece, Adalet Bakanlığı, CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda uzlaşma sağlanacak.

    SUÇLAMALAR

    JPMorgan Chase yöneticileri, 2008-2016 yılları arasında altın, platin ve gümüş gibi değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarında fiyatları manipüle etmekle suçlanıyordu.
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