ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet), Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi, Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik ve Aqua Su Arıtma Cihazı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
43'' Uydu Alıcı Led TV
• Full HD
• 1920x1080 Çözünürlük
• USB(Video,Müzik)
• Süper dinamik kontrast
• 3xHDMI
• 1xVGA PC girişi
• Dahili uydu alıcılı
• Hızlı Tepkime Süresi
Finish
Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu
Persil Jel
• Power jel color 24 yıkama
+ Vernel Max Yumuşatıcı
• Nergis çiçeği&Lavanta 720 ml
Colgate Aktif Beyazlık
• 75 ml
Samurai Klasik 2
5'li Poşet
Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi
100 gr
Su Arıtma Cihazı
• Kuruluma hazır full set
• 7/24 Hazırda lezzetli
su depolama tankı
•Zengin mineralli su
•75-80 Gpd membran
•Aç kapa avrupa musluk
Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere
• 24 cm
Çelik Saklama Kabı
• 16 cm
• Vakumlu kapak
Erkek Çantalı Yağmurluk
• S-M, L-XL Bedenlerde
•Extra su iticilik özelliği verilmiş özel kumaştan üretilmiştir
• Cep içine katlanarak çanta olabilme özelliği bulunmaktadır