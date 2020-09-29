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    • 29.09.2020 22:12
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    • 29.09.2020 22:12
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    nda pek çok fırsat var! Çarşamba günü indirimleri nelerdir?

    yla yarın raflarda yer alacak ürünlerin listesi ve fiyatları duyuruldu. 'ta çarşamba gününden itibaren Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Aqua Su Arıtma Cihazı, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet) ve Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte haftanın fırsatlı ürünlerin fiyatları

    takvim.com.tr
    ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğunda pek çok fırsat var!

    ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet), Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi, Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik ve Aqua Su Arıtma Cihazı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    43'' Uydu Alıcı Led TV
    • Full HD
    • 1920x1080 Çözünürlük
    • USB(Video,Müzik)
    • Süper dinamik kontrast
    • 3xHDMI
    • 1xVGA PC girişi
    • Dahili uydu alıcılı
    • Hızlı Tepkime Süresi

    Finish
    Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

    Persil Jel
    • Power jel color 24 yıkama
    + Vernel Max Yumuşatıcı
    • Nergis çiçeği&Lavanta 720 ml

    Colgate Aktif Beyazlık
    • 75 ml

    Samurai Klasik 2
    5'li Poşet

    Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi
    100 gr

    Su Arıtma Cihazı
    • Kuruluma hazır full set
    • 7/24 Hazırda lezzetli
    su depolama tankı
    •Zengin mineralli su
    •75-80 Gpd membran
    •Aç kapa avrupa musluk

    Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere
    • 24 cm

    Çelik Saklama Kabı
    • 16 cm
    • Vakumlu kapak

    Erkek Çantalı Yağmurluk
    • S-M, L-XL Bedenlerde
    •Extra su iticilik özelliği verilmiş özel kumaştan üretilmiştir
    • Cep içine katlanarak çanta olabilme özelliği bulunmaktadır
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    Haberler Ekonomi ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğunda pek çok fırsat var! Çarşamba günü ŞOK aktüel indirimleri nelerdir?
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