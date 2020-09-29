ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet), Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi, Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik ve Aqua Su Arıtma Cihazı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

43'' Uydu Alıcı Led TV

• Full HD

• 1920x1080 Çözünürlük

• USB(Video,Müzik)

• Süper dinamik kontrast

• 3xHDMI

• 1xVGA PC girişi

• Dahili uydu alıcılı

• Hızlı Tepkime Süresi