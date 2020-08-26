"BÜKEMEDİKLERİ ELİ ÖPTÜLER!"

JPMorgan'ın tavsiyesini değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ""Tüm kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin ekonomik durumlarına bakmadan not veriyorlardı. O yüzden bu kuruluşlar bizimle ilgili olumlu bir rapor yayınlamışlarsa mutlaka bir şüpheyle bakın. Olumsuz bir rapor yayınlamışlarsa da çok üzülmeyin. Zaten sermaye su gibidir akar ve yolunu bulur. Ama burada şunu da düşünmek lazım."