BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğuyla indirimleriyle onlarca ürün raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı, Ala Çiftçi Esmer Köftelik Bulgur, Serel Tepsi Helva, Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki, Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu/Tavuk Suyu, Dardanel Vişne Kompostosu, Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata, Kenton Vanilyalı Kurabiye Karışımı ve Multipak Desenli Muffin Kek Kapsülü fiyatlarıyla ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 29 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
BİM 29 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Kappadokia
Siyez Unu
• 1 kg
Veg&Bones Ennfes
İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu
• 320 ml
Dardanel
Vişne Kompostosu
• 200 g
Dardanel
Etli Nohut
• 200 g
Dardanel
Sebzeli Tavuk Sote
• 200 g
Kenton
Vanilyalı Cupcake Karışımı
• 350 g
• Kağıt cupcake kalıpları dahildir
Pakmaya
Pastacı Kreması
• 147 g
• Sade
Rama
Krema
• 250 ml
Multipak
Desenli Muffin Kek Kapsülü
• 24'lü