30 Eylül KPSS şartsız kamu ilanlarına başvurular devam ediyor. Söz konusu kamu ilanları, İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ALIM YAPILAN KADROLAR
Belediye kadrolu kamu işçisi alımlarında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Kameraman
- Danışma personeli
- Büro personeli,
- Sosyolog
- Temizlik personeli
- İtfaiye personeli,
- Şoför
- Bekçi
- Vasıfsız işçi
- Dağıtım personeli
- Sosyal hizmet personeli
- Teknisyen
- Tekniker
- Müzisyen
İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı
Tokat Tanoba Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.09.2020
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.09.2020
Batman Belediyesi Per. A.Ş. 02.10.2020
Adana Pozantı Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.09.2020
Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?
Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.
Ancak Türkiye koşullarında ne yazık ki bu tür kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek için bir tanıdık ve sağlam bir torpilin olması da gerekmektedir. Aynı kıstaslara sahip onlarca kişi arasından kimin seçileceğine, bu tanıdık veya torpilin karar verdiği de açıkça bilinen bir gerçektir!
İşçi statüsünde belediyelerde çalışmak için belediyeler elemanlarını taşeron firmalarla yaptığı anlaşmalara göre alırlar. Her bir anlaşmanın belli bir süresi vardır. Ve işçiler bu süre içerisinde çalıştırılır. Sadece maaşları belediye tarafından ödenir.