10000 TL temel ihtiyaç destek kredi ödemesi ertelendi mi? 3000-5000-10000 TL temel ihtiyaç kredisi yeni başvurusu var mı?

Yüzde 0,49 faiz oranıyla 10 bin TL'ye kadar 6 ay ertelemeli olarak sunulan ve 1 Haziran 2020 tarihinde sona eren pandemi destek kredisiyle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: ''Halen 4 milyona yakın kişinin bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu beklediğini belirterek tatil kredisi yerine bu kişilere 0.49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli 10 bin lira temel ihtiyaç destek kredisi paketinde 2.faz için başvuru yapma imkanı sunulması gerektiğini'' söyledi. Ayrıca 10000 TL temel ihtiyaç destek kredi ödeme ertelemesi için istekte var.
BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ 2. FAZ PAKET İLE YENİ KREDİ BAŞVURUSU ALINACAK MI?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" açıklamasında bulundu.
Böylelikle normalleşme sürecine girilmesinin ardından alınan tedbirler doğrultusunda bu süreç de pek çok kişi tarafından beklenen kredi destek başvuru sonuçları mağduriyet durumlarını da ikiye katlamasından dolayı vatandaşlardan sık sık talepler gelmeye başladı. İkiye katlanan giderlerin karşılanması amacıyla başvuruları onaylanmayan vatandaşlarımız için olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması bekleniyor. Aynı zamanda 2. Faz başvuru imkânı sunulmasıyla beraber vatandaşlarımız için müjdeli haber gelmesi bekleniyor.
Kamu bankaları tarafından kredi başvuru sonucu bekleyen milyonlarca kişi ise çaresizlik içerisinde beklemeye devam ediyorlar. Bu kişilerin uzayan süre nedeni ile mağduriyetleri artarken biran önce olumlu ya da olumsuz kredi başvuru sonucu yanıtlarının SMS ile gönderilmesi isteniyor.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ÇEKEN VATANDAŞLAR İLK TAKSİT ÖDEMESİ BAŞLIYOR
Mayıs ve Haziran ayında kredi çeken kişiler için belirlenen 6 aylık erteleme tarihi doldu. 6 ay ertelemeli kredi kullanan kişiler için Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi için ilk ödeme tarihi Ekim ayı itibari ile başlıyor. Kullanmış olduğunuz kredi için oluşturulan geri ödeme planı üzerinden sizde taksit ödeme tarihinizi görüntüleyebilir, kredi çekmiş olduğunuz bankanın müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak ilk taksit ödeme tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kredi borcunun gününde ödenmemesi durumunda günlük faiz işletilirken kişinin kredi notu düşürülüyor. Bu da bir sonraki kredi kampanyasından yararlanma ihtimalini düşürüyor. Yine kişinin bozuk kredi sicili nedeni ile daha sonrasında düşük faizli kredi kullanma imkanı da azalıyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri Nelerdir?
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.
Kimler Faydalanabilir?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek