10000 TL temel ihtiyaç destek kredi ödemesi ertelendi mi? 3000-5000-10000 TL temel ihtiyaç kredisi yeni başvurusu var mı?

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ 2. FAZ PAKET İLE YENİ KREDİ BAŞVURUSU ALINACAK MI?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Böylelikle normalleşme sürecine girilmesinin ardından alınan tedbirler doğrultusunda bu süreç de pek çok kişi tarafından beklenen kredi destek başvuru sonuçları mağduriyet durumlarını da ikiye katlamasından dolayı vatandaşlardan sık sık talepler gelmeye başladı. İkiye katlanan giderlerin karşılanması amacıyla başvuruları onaylanmayan vatandaşlarımız için olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması bekleniyor. Aynı zamanda 2. Faz başvuru imkânı sunulmasıyla beraber vatandaşlarımız için müjdeli haber gelmesi bekleniyor.

Kamu bankaları tarafından kredi başvuru sonucu bekleyen milyonlarca kişi ise çaresizlik içerisinde beklemeye devam ediyorlar. Bu kişilerin uzayan süre nedeni ile mağduriyetleri artarken biran önce olumlu ya da olumsuz kredi başvuru sonucu yanıtlarının SMS ile gönderilmesi isteniyor.