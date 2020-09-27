Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında sert yükseliş yaşandı. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 0.75 seviyesinden yüzde 1.14 seviyesine çıktı. 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona erdi ve taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına fırladı. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları 28 Eylül 2020 itibariyle ne kadar? İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de