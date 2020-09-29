"Ama faklı sektörlerde pek çok tüketim ürünü ve nihai ürüne yönelik önemli bir talep potansiyeli var. Türkiye rekabet gücünü kullanarak, Kazakistan'ın en önemli tedarikçileri arasında yer almalıdır. Şu andaki ihracat rakamlarımız potansiyelin çok altında. Ülkemizde üretilen katma değeri, kalitesi yüksek ürünleri tüm Orta Asya coğrafyası ile birlikte Kazakistan'a da en geniş kapsamlı şekilde pazarlayabilmeliyiz. Makine başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, demir-çelik ürünleri, otomotiv ana ve yan sanayi, kimyasal madde ve ürünleri, elektrik-elektronik, madencilik, tekstil, inşaat malzemesi ve ekipmanları, kozmetik ürünler ile gıda ve tarımsal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Sanal Genel Ticaret Heyeti programımızın bu potansiyelin realize edilmesi adına önemli katkı sağlamasını ve bütün katılımcılara etkin bir tanıtım imkanı yaratmasını umuyoruz."