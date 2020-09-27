3600 GÜNDE DİKKAT

Vatandaşın kafasında belli bir yerde uzun süre çalıştıktan sonra istifa edenin kıdem tazminatı alacağıyla ilgili yanlış bir algı var. Ancak algı yanlışlığı, 15 yıl ve 3600 gün primle kıdem tazminatı alma hakkının elde edilmesinden kaynaklanıyor. Ancak bu şart da tüm çalışanlar için geçerli değil. Bunun da ince ayrıntıları var.