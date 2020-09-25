ARAÇLAR YÖNETİLEBİLECEK

Bugüne dek 111 milyon 892 bin 759 sorgulamasıyla SGK'nın 4A Hizmet Dökümünün en fazla kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, şunları belirtti:

"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar." Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor."