Sanayi Bakanlığı, devletin destek, teşvik ve hibelerini internette tek çatı altında toplandı. Ticaret Bakanlığı ise yardımları kolay ulaşmak için uyguladığı "hizmet ihracatını" eklemiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesinde, süreci ve sonrası iş ve işlemleri tek koldan takip ettiğini vurgulayan Varank, ülkeleri ticari iş dönemleri ve yatırım basitliği yönünden kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinin Türkiye'de istikrarlı bir biçimde üst sıralara yükseldiğini dikkat çekerek şunları söyledi: "Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık'la ulaşabilirsiniz." İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
TEŞVİK VE HİBE TEK ÇATI ALTINDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devlet tarafınca sağlanan destek, hibe ve teşvikleri bir internet sitesi ile tek çatı altında topladıkları açıklayarak "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik" sözlerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesinde, süreci ve sonrası iş ve işlemleri tek koldan takip ettiğini vurgulayan Varank, ülkeleri ticari iş dönemleri ve yatırım basitliği yönünden kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinin Türkiye'de istikrarlı bir biçimde üst sıralara yükseldiğini dikkat çekerek şunları söyledi:
"Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık'la ulaşabilirsiniz."
336 BİN FİRMA
Bakanlık öncelikle mal ihracatına dair oluşturulan "Kolaydestek.gov.tr" internet adresine şimdi de "Hizmet ihracatı" bölümünü eklemiş oldu. Buna göre farklı sektörlerde mal ticaretiyle iştigal eden firmaların yanında sağlık turizmi, lojistik ve eğitimden bilişime, yönetim danışmanlığına kadar pek çok çeşitli sektörün gereksinimlerine dair pek çok destek mevzuatı "Kolaydestek.gov.tr" internet adresinde yerini almış oldu. Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları deneyinin de bir bölgesi olan "Kolaydestek.gov.tr" bugüne dek 336 bini geçen firma yararlanmıştır.
E-DEVLETTE 50 MİLYON VATANDAŞ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısının 13 Eylül itibarı ile 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını açıklayarak, 9 Haziranda kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında tekrardan devreye gireceğini açıklamıştır. Koç, e-Devlet Kapısında 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sağlandığını söyleyerek, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif biçimde kullandığını da belirtti.
ARAÇLAR YÖNETİLEBİLECEK
Bugüne dek 111 milyon 892 bin 759 sorgulamasıyla SGK'nın 4A Hizmet Dökümünün en fazla kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, şunları belirtti:
"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar." Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor."