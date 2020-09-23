0.69, 0.79, 0.99 faizle kredi müjdesi şu dönemde yüzleri güldürüyor. 2 farklı kampanya oldukça öne çıkıyor. Yüzde 20 indirimli konut satışı yapan Vakıfbank'ın yanı Ziraat Bankası'da yüzde 0.99 ile firma konut kredisi sağlıyor. Ev alacak olan vatandaşlar için geçerli olan ve başvuruları devam eden bu fırsatları banka banka derledik. Ziraat Bankası'nın sıfır ve ikinci el standart konut kredisinde faiz oranları yüzde 1.29 seviyesinde bulunuyor. Ancak bankanın müşterilerine sunduğu özel bir kampanyası bulunuyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.
İLK KAMPANYA ZİRAAT BANKASI'NDAN
Ziraat Bankası'nın sıfır ve ikinci el standart konut kredisinde faiz oranları yüzde 1.29 seviyesinde bulunuyor. Ancak bankanın müşterilerine sunduğu özel bir kampanyası bulunuyor. Firma katkı paylı konut projelerinden ev alacak olan vatandaşlar için banka hem düşük faiz oranları hemde uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler için sistem şu şekilde işliyor. Müşteriler bankanın anlaşmalı olduğu konut firmasından ev almaları durumunda kredi kampanyasından faydalanabiliyorlar.
Firma Katkı Paylı Konut Kredisi 2020
Ziraat Bankası olarak ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız.
Bankamız; bugüne kadar öncü olarak konut sektörüne sunduğu çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek, hem konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır.
Uygulama kapsamında Bankamız ile anlaşmalı konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerimize; aylık %0,99 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır.*
*500.000 TL tutarlı, 120 ay vade, aylık %0,99 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan konut kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,7337'dir.
VAKIFBANK'TAN 180 AY VADELİ KREDİ YÜZDE 20 İNDİRİMLİ KONUT SATIŞI
Vakıfbank banka gayrimenkulleri alacak olan müşterilerine yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Satış fiyatı üzerinden yapılacak bu indirimli konut satışlarına ayrıca uzun vadeli Vakıfbank konut kredisi fırsatı da dahil ediliyor.
Bankanın satışa çıkardığı konutlarda geçeli olan indirimlerin yanında müşteriler, yaz kredilerinde olduğu gibi 180 ay vade olanağından faydalanacaklar. Banka gayrimenkulleri konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.18.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler.
Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.