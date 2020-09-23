INE, 31 Temmuz'da öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,5 ve 2019'un aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 daraldığını açıklamıştı.

Bugün açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 33,4 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 20,4 ve genel sabit yatırımlar yüzde 22,1 düşüş gösterdi.