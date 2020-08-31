Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 26,4 ve ithalat 20,5 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 8,7 ve genel sabit yatırımlar yüzde 14,9 düşüş gösterdi.

İkinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH daralması yüzde 17,3'den yüzde 17,7'ye revize edildi.

İtalya hükümeti, ekonominin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 8 daralmasını öngörürken, bunun daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu ise bu yıl İtalya'nın GSYH'sinin 11,2 daralacağını öngörüyor.