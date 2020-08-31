İkinci çeyrek verilerinin, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adeta durduğu nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsadığını hatırlatan Matlı, GSYİH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 oranındaki beklentinin aksine yüzde 9,9 oranında küçüldüğünü dile getirdi.

GSYH'yi oluşturan faaliyetlerin incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarımın yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 1,7 arttığını belirten Matlı, buna karşın sanayinin yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetlerin ise yüzde 25 oranında azaldığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN YIL SONUNDA DAHA İYİMSER BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA"

Yılın ilk çeyreğindeki 4,4'lük büyümenin aksine ikinci çeyrekteki küçülmenin Kovid-19 salgınına bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının bir sonucu olduğunu ifade eden Matlı, şöyle devam etti:

"Aynı dönemde Avrupa Birliği yüzde 11,9, Avro Bölgesi yüzde 12,1 ve ABD yüzde 32,9 gibi rekor oranlarda küçülme yaşarken Türkiye'nin beklentilerin altında bir daralma yaşamasında ekonomi yönetiminin aldığı koruyucu tedbirler olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımları ve Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmaması ekonomiye ciddi destek sağlarken verilerin yeniden V şeklinde pozitif yönlü bir artış izlemesi, Türkiye'nin yıl sonunda daha iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor."

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YIL SONUNA KADAR UZATILMALI"