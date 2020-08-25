İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmasının ana sebebi olarak zayıflayan hane halkı tüketimin harcamalarını, düşen ihracatı, ve makine ve teçhizat gibi sabit yatırımların payında ciddi bir gerilemeyi gösterdi. Hane halkı tüketimi ikinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,9 ve makine ve teçhizat yatırımları yüzde 19,6 azaldı.

Nisan-Haziran döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 20,3, ithalat yüzde 16 düşerken, net ticaret Alman ekonomisinin genişlemesinden 3,4 puanı eksiltti.

Kamu harcamaları Kovid-19 salgınında kurtarma paketlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 1,5 artarken, Alman ekonomisinde normalde tutarlı bir büyüme faktörü olan inşaatta sabit sermaye oluşumu yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Kamu harcamalarındaki artışın GSYH'de daha fazla daralmayı önledi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 küçülmüştü.

Destatis, Almanya'da toplam istihdamın bu yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 düşüşle (574 bin kişi artarak) yaklaşık 44,7 milyon kişiye gerilediğini belirtti.

İstatistik ofisi, toplam istihdamda en son düşünün 2010'un ilk çeyreğinde görüldüğünü hatırlatarak, Kovid-19 salgınının yılın ikinci çeyreğinde iş gücü piyasasını etkilemeye başladığını belirtti.

Destatis, istihdam istatistiği hesaplamasında, kısa süreli çalışanların işsizden ziyade çalışan kişiler olarak sayıldığını da kaydetti.