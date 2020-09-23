Dolar, euro ve sterlinde son dakika hareketliliği sürerken piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler alış satış fiyatlarını araştırıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6670 liradan başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9780 lira olmuştu. Peki, euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 23 Eylül CANLI döviz kurları alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 429 milyon 656 bin 153,72 lira, işlem miktarı ise 5.303,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 438 milyon 870 bin 503,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 360 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 12.730 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 artışla 5.893 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 4.826 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 6.726 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kazançla 19.089 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1696'dan işlem görüyor.
Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, Almanya'da bugün açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de (PMI) eylülde 56,6 ile beklentilerin üzerinde geldiğine işaret etti.
Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun izleneceğini aktaran analistler, ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak PMI verilerinin de takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu ancak toparlanma işaretleri gösterdiğini belirterek, "BoJ, gerektiğinde tereddüt etmeden ilave gevşeme adımları atmaya hazır." dedi.
Japon ekonomisi ve enflasyona ilişkin risklerin aşağı yönlü ve belirsizliklerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kuroda, enflasyon hedefinden uzak olunduğu sürece ultra gevşek para politikalarından çıkış sürecinin değerlendirilemeyeceğini söyledi.
Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,1 puan artış kaydederek 47,3'e yükseldi.
Endeksin yataya yakın seyretmesi ve hala 50 eşik değerinin altında olması sektöre yönelik toparlanmanın zayıf kaldığına işaret ederken, verinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 23.346 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 105,1 seviyelerine yükseldi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 3.282 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.772 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.339 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 23.708 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.