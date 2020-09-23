Dolar, euro ve sterlinde son dakika hareketliliği sürerken piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler alış satış fiyatlarını araştırıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6670 liradan başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9780 lira olmuştu. Peki, euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 23 Eylül CANLI döviz kurları alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?