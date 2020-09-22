Vatandaşların kredi ve kartı borçları için genel bir yapılandırma imkanı henüz bulunmuyor. Ancak bazı bankalar müşterilerinin diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir kredi vererek tek bir yerde toplanmasına imkan tanıyorlar. Borç transferi kredisi kampanyası yapan bankalar hangileridir? Hangi bankalarda dolaylı olarak kredi yapılandırması yapılmaktadır? Vatandaşlar bu şekilde hem yasal takip altına girmekten hem de kara listeye düşmekten kurtulabiliyorlar. Kredi ve kredi kartı borçluları için bu şekilde geçici çözümler hangi bankalar tarafından sunuluyor? Kredi yapılandırırken banka sizden komisyon ve masraf gibi ek ödemeler isteyebilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
QNB FİNANSBANK KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI!
QNB Finansbank tarafından müşterilerin diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarına dolaylı yapılandırma imkanı tanınıyor. Tüm bankalara olan borçları QNB Finansbank'a taşıyan müşterilere 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1,14 faizli yeni bir ihtiyaç kredisi veriliyor. Diğer bankalara olan kredi borçlarının tamamı ve kredi kartı borçlarının da bir kısmı bu şekilde ödenebiliyor. Bu kapsamda 36 ay vadeli 30.000 TL kredi kullanan müşteriler bankaya aylık 1.060 TL ödeme yapıyorlar.
İNG BANK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI!
Başka bankalara olan kredi borçları için müşterilerine taşıma imkanı veren bankalardan birisi de ING Bank oldu. ING Bank müşterileri kredi borçlarının tamamını bir yerde toplayarak uygun faizle ödeme imkanına kavuşuyorlar. Müşterilere ING Bank tarafından sunulan kampanyaya göre borçlarını taşıyanlara Aylık yüzde 1,09'dan başlayan şartlarla ve 36 aya kadar vadeyle ihtiyaç kredisi hesabı açılıyor. ING Finansbank'tan 36 ay vadeli 30.000 TL kredi kullanan müşteriler bankaya her ay 1.072 TL ödeme yapıyorlar.
DENİZBANK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI!
Denizbank tarafından emelki müşteriler için özel bir bankacılık ürünü sunuldu. Buna göre emekli maaşlarını Denizbank'a taşıyan müşteriler aynı zamanda diğer bankalara olan tüm borçlarını da taşıyabiliyorlar. Vatandaşlar diğer bankalara olan kredi borçlarını 36 ay vadede aylık 1,17 faizle taşıma imkanına kavuşuyorlar. Bu kapsamda yeni bir ihtiyaç kredisi hesabı açılarak müşterilerin kolay bir şekilde borçlarını ödeme imkanı bulmaları sağlanıyor. Denizbank'tan 36 ay vadeli 30.000 TL bu şekilde kredi kullanan müşteriler bankaya her ay 1.198 TL ödeme yapıyorlar.
BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR? NASIL YAPILIR?
Daha önce belki kredi kartınızda ya da SGK borçlarınızı öderken karşınıza çıkmış olabilir. Borç yapılandırma borcunuzu kolay ödeyebilmek için size sunulan bir fırsattır. Ödemenizi kolaylaştıran bu sistem ile bütçenize uygun olan ödeme seçeneğini seçebilir ve aylık ödemelerinizi o şekilde yapabilirsiniz. Borç yapılandırma sırasında sizden ek bir ücret alınabilir. Faiz oranlarından kaçmak isteyen ve kredisini ödeyemeyenler için uygulanan bu uygulama ile ödemelerinizi bütçenize göre kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlem için normalde sizden ücret kesilmemesi gerekmektedir. Karşı dava açarsanız kazanabileceğiniz bir davaya girmiş olursunuz.
BORÇ YAPILANDIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kredi yapılandırırken banka sizden komisyon ve masraf gibi ek ödemeler isteyebilir. Bu ödemelerin ne kadar olduğunu ve borç yapılandırıldıktan sonra uygulanan faiz oranının ne kadar olduğunu eski ödemelerinizle karşılaştırarak hesaplayınız.
Borç yapılandırma size ideal ödeme olanağı sunsa da sizi zarara uğratabilir. Bu yüzden araştırmanızı iyice yapmanız ve hatta uzman kişilerden yardım almanız gerekmektedir. Borç yapılandırırken mutlaka ek ödemelere ve faiz oranlarına, ne kadar sürede borcun biteceğine bakınız.