6 ay geri ödemesiz ve 0.49 faizli temel ihtiyaç kredisinde geri ödemeler başlıyor. Bankalardan alınan bilgilere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan Nisan ayında çekilen temel ihtiyaç kredisinde ödemeler için geri sayımda sona gelindiği öğrenildi. Temel İhtiyaç kredisinde vatandaşlara sunulan en büyük iki avantajdan biri 6 ay geri ödeme yapılmamasıydı. Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, ücretsiz izne çıkanlar ve iş bulamayan vatandaşlar, 6 ay boyunca geri ödeme yapmayacaktı. Temel ihtiyaç kredisinde ilk başvurular 1 Nisan 'da alınmış ve haftalar sonra krediler hesaplara yatmaya başlamıştı. Kredilerini alan vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz dönem sona erdi ve Ekim ayı itibarıyla kredi geri ödemeleri başlayacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
5 BİN TL 'DEN AZ GELİRİ OLMA ŞARTI
Temel İhtiyaç Kredisinde bakılan tek şey gelir oldu. Vatandaşların ikamet ettikleri eve 5 bin liradan az maaş giriyorsa o evden bir kişiye temel ihtiyaç kredisi ödemesi yapılabileceği açıklandı. 36 ay vade ile verilen temel ihtiyaç kredisine milyonlarca kişi başvuru yaptı.
EN BÜYÜK AVANTAJ 6 AY GERİ ÖDEME OLMAMASI
Temel İhtiyaç kredisinde vatandaşlara sunulan en büyük iki avantajdan biri 6 ay geri ödeme yapılmamasıydı. Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, ücretsiz izne çıkanlar ve iş bulamayan vatandaşlar, 6 ay boyunca geri ödeme yapmayacaktı.
DİĞER BÜYÜK AVANTAJ: 0.49 FAİZ
Temel ihtiyaç kredisinin milyonlarca kişi tarafından kullanılmasının bir diğer önemli nedeni ise 0.49 faizle kredi verilmesi. Geçim zorluğu çeken vatandaşlar , düşük geri ödeme imkanı nedeniyle temel ihtiyaç kredisine yoğun şekilde müracaat etti.
KREDİ DETAYLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Temel İhtiyaç kredisi ile ilgili şu tabloyu açıklamış ve detayları şu şekilde vermişti:
3 BİN TL SÜRPRİZİ
Temel ihtiyaç kredisi ilk açıklandığında 3 seçenek sunuldu. Sunulan seçenekler şu şekildeydi:
5.000 TL,
7.500 TL
10.000 TL
Ancak ilk başvuru sonuçları açıklanmış ve binlerce kişiye 3 bin TL 'lik kredi çıkmıştı. Bankalar daha sonra yaptığı açıklamada yukarıdaki seçeneklere 3 bin TL seçeneğini de ekledi ve on binlerce kişiye , 10 bin, 7500, 5 bin TL 'ye başvuru yapmasına rağmen 3 bin TL kredi verdi.
GERİ ÖDEME NE KADAR? AYLIK TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR?
Temel İhtiyaç Kredisi çeken vatandaşlar için geri ödeme tablosu şu şekilde:
Toplam geri ödemeler ise şu şekilde:
10 bin TL için ayda 376 TL, toplamda 11 bin 280 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için ayda 282 TL, toplamda 8460 TL ödenecek.
5 bin TL için ayda 188 TL, toplamda 5640 TL ödenecek.
3 bin TL için ayda 113 TL, toplamda 3390 TL ödenecek.
GERİ ÖDEMELER BAŞLIYOR
Temel ihtiyaç kredisinde ilk başvurular 1 Nisan 'da alınmış ve haftalar sonra krediler hesaplara yatmaya başlamıştı. Kredilerini alan vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz dönem sona erdi ve Ekim ayı itibarıyla kredi geri ödemeleri başlayacak.