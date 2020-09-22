Bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nasıl alınır? Hediye Laptop başvuru nasıl?

TABLET NEDİR?

Tablet veya bir başka deyişle tablet bilgisayar, ortalama olarak bir kitap büyüklüğünde (7 inç) olan, kablosuz ve birçok bilgisayar işlemini gerçekleştirebilen akıllı cihazlardır. Tabletler bir akıllı telefon üzerinde yapabileceğimiz hemen her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza imkan sunarken, bir bilgisayarın işlemlerinin de birçoğunu gerçekleştirmemize yardımcı olabiliyor.

Tabletler günümüzde çoğunlukla kullanıcıların internetten sörf yapmalarına, mail okuyup yazmalarına, kolayca notlar alıp sunumlar hazırlamalarına, sosyal ağ sitelerinde kolayca vakit geçirebilmelerine, film ve müzik dinlemelerine yardımcı oluyor.

İlk olarak üretilen tabletler günümüzde kullandığımız tabletlerden farklı olarak yanında harici bir kaleme yer veriliyordu. Ekran bu kalemin üzerindeki dokunuşları algılayarak kullanılabiliyordu. Bugün ise daha kullanışlı olması nedeniyle modern tabletlerin tümünde dokunmatik ekran düzeni kullanılmaktadır. Dokunmatik yüzeyin yanı sıra tabletin sesini açıp kapatmanıza, ve tuşlarını kilitlemenize yardımcı olan ayrıca fiziki tuşlar da yer almaktadır.