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    • 23.09.2020 00:10
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    Birliği, üye ülkelerinin dış ları nedeniyle dünyaya, "leri askıya alın" çağrısı yapmak zorunda kaldı

    Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dünyaya ödemelerini askıya alma çağrısı yaptı. Yaptırımlarla sarsılan Afrika ülkelerinin dış larını ödeyemez halde olduğu belirtildi.

    Afrika Birliği'nin dünyaya acı dolu çağrısı

    Ramaphosa, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na gönderdiği görüntülü mesajında, salgının yarattığı krizin 1945 yılında görülen krizle benzerlik gösterdiğini bu nedenle küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

    Afrika'nın virüse karşı "hızlı ve etkili" bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Ramaphosa, kıtanın ekonomide görülen olumsuz etkileri atlatabilmek için dünyanın geri kalanından destek istediğini belirtti.

    AFRİKA'NIN ACI DOLU ÇAĞRISI

    Ramaphosa, Sudan ve Zimbabve gibi ülkelere uygulanan yaptırımların da kaldırılmasını isteyerek, "Afrika ülkelerinin dış borçlarının ve kamu borçlarının, faiz ödemelerinin askıya alınması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

    Cyril Ramaphosa ayrıca, kıtanın salgınla mücadele için yaptığı harcamalar nedeniyle kalkınma hedeflerinden uzaklaştığına dikkati çekti.

    Konuşmasının büyük bölümünü 2020 yılında dünya gündeminde geniş yer bulan ırkçılık meselesine ayıran Ramaphosa, her türlü ırkçılığa karşı kişi, kurum ya da şirket ayırmaksızın hızlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
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