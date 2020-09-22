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    • 22.09.2020 23:51
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    24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Teknoloji ürünlerinde dev fırsat kampanyası

    24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleriyle birbirinden farklı ürünler raflarda yer alacak. A101'de bu hafta GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık, GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu, Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Flavel Bulaşık Makinesi, Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, gibi ürünler uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor. İşte A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu

    takvim.com.tr
    A101 24 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleri, marketlere gittiğinde fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. A101'de haftanın indirimleri arasında Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık gibi ürünler fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu fiyat listesi

    A101 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Samsung 40N500 40" Full HD TV 2.299 TL

    Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL

    Flavel Bulaşık Makinesi 1.549 TL

    GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL

    GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL

    Singer Brilliance Dikiş Makinesi 899 TL

    Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,90 TL

    Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL

    Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL

    4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Teknoloji ürünlerinde dev fırsat kampanyası
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