A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleri, marketlere gittiğinde fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. A101'de haftanın indirimleri arasında Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık gibi ürünler fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu fiyat listesi
A101 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Samsung 40N500 40" Full HD TV 2.299 TL
Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL
Flavel Bulaşık Makinesi 1.549 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi 899 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,90 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL
Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL