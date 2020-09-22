İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusu otomobil almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Sene başından beri devam eden ikinci el piyasasındaki fiyat artışı sıfır otomobille paralel olarak daha da yukarıya çıktı. Cardata'nın verilerine göre yıl başından bu yana ikinci el piyasasındaki fiyat artışı yüzde 85 oldu. Peki, 2021 yılında durum nasıl olacak? İşte detaylar

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi.