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    • 18.08.2020 18:08
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    'deki darbeyi kim destekliyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları anlattı

    mayıstan bu yana mücadele eden 'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra 'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu kaydedildi. Meclis Başkanı , Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi. Peki tüm bunların arkasında kim var ? Mali’deki darbe girişiminin arkasındaki ülke mı? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Mali’de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.

    mayıstan bu yana mücadele eden 'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra 'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu kaydedildi.

    Meclis Başkanı , Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi. Peki tüm bunların arkasında kim var ?

    Mali'deki darbe girişiminin arkasındaki ülke mı? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Mali'de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.

    Sali, "Mali'den gelen bilgiler şu anda tam net değil. Halk Fransız yanlısı mevcut yönetime karşı zaten uzundur sokaklardaydı isyan vardı Mali sokaklarında. Fransa'nın 'daki sömürge sistemini istemeyen halk ayaklanmıştı. Bu Fransız karşıtlarını bastırmak için bu sefer ordu içindeki Fransız yanlıları şiddet kullanmaya başladı." şeklinde konuştu.

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