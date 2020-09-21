Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere 50 avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak desteklenecek

Devlet maddi yardımlar konusunda oldukça geniş bir alanda ailelere desteklerde bulunuyor. Bu desteklerin bazıları kadın veya erkek ayrımı olmadan tüm vatandaşlara sağlanırken bazı destek ödemeleri ise sadece kadınlara yapılıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DUL VE YETİM MAAŞI
Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.
Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.
AYLIK 2400 TL BAKICI YARDIMI
Devlet tarafından sağlanan desteklerin ilki bakıcı yardımı. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında sağlanıyor.
Projeden yararlanmak için annelerin çalışıyor olması ve sigortası bulunması gerekiyor. Ayrıca 300 Euro olarak ödenen ve Türk Lirası ile 2400 TL olarak ödenen bu yardımlar için annelerin çocukları için bakıcı çalıştırmaları isteniyor. Ödemeler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli.
300 EURO AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.
Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.
Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi.
Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.