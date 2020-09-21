Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere 50 avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak desteklenecek

AYLIK 2400 TL BAKICI YARDIMI

Devlet tarafından sağlanan desteklerin ilki bakıcı yardımı. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında sağlanıyor.

Projeden yararlanmak için annelerin çalışıyor olması ve sigortası bulunması gerekiyor. Ayrıca 300 Euro olarak ödenen ve Türk Lirası ile 2400 TL olarak ödenen bu yardımlar için annelerin çocukları için bakıcı çalıştırmaları isteniyor. Ödemeler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli.