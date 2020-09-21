BİM aktüel ürünler 25 Eylül kataloğu! BİM aktüel katalog 25 Eylül Cuma günü neler var?

BİM aktüel ürünler 25 Eylül katalog yayınlandı! BİM aktüel katalog, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünlerin tanıtımını yaptı. BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilir ve ürünlerin fiyat listesini görebilirsiniz. İşte, 25 Eylül Cuma BİM aktüel katalog ürünleri! Listede bu hafta; Fakir Atria Elektrik Süpürgesi, Dynamic Kablosuz Masaj Makinesi, V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Polosmart Akıllı Tartı, Smart Fit Akıllı Bileklik gibi ürünler dikkat çekiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (25 EYLÜL CUMA)

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 579 TL

Dynamic Kablosuz Masaj Makinesi 199 TL

V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.099 TL