BİM aktüel ürünler 25 Eylül kataloğu! BİM aktüel katalog 25 Eylül Cuma günü neler var?

BİM aktüel ürünler 25 Eylül katalog yayınlandı! BİM aktüel katalog, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünlerin tanıtımını yaptı. BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilir ve ürünlerin fiyat listesini görebilirsiniz. İşte, 25 Eylül Cuma BİM aktüel katalog ürünleri! Listede bu hafta; Fakir Atria Elektrik Süpürgesi, Dynamic Kablosuz Masaj Makinesi, V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Polosmart Akıllı Tartı, Smart Fit Akıllı Bileklik gibi ürünler dikkat çekiyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (25 EYLÜL CUMA)
Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 579 TL
Dynamic Kablosuz Masaj Makinesi 199 TL
V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.099 TL
Fakir Sport Blender ve Sürahi 179 TL
Polosmart Akıllı Tartı 69,90 TL
Smart Fit Akıllı Bileklik 49,90 TL
Dijital Baskılı Halı 80x160 cm 27,50 TL
Desenli Gaz Lambası 75 TL
Katlanabilir Egzersiz Matı 49,90 TL
Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 59,90 TL
Voit Boks Torbası 49,90 TL
Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre 269 TL
Emsan Çelik Pilav Tenceresi 28 cm 109 TL
Emsan 7 Parça Marmo Granit Set 379 TL
Emsan 7 Parça Standlı Cam Baharat Seti 89,90 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 26 cm 109 TL
Emsan Yıldız Kek Kalıbı 64,90 TL
Emsan 2 Parça Cam Saklama Kabı 49,90 TL
Emsan Çelik Süzgeç 24 cm 89,90 TL
Emsan Servis Seti 5 Parça 59,90 TL
Emsan 2 Parça Cam Tuzluk Biberlik 24,90 TL
Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 259 TL
Fakir İpli Doğrayıcı 49,90 TL
Ahşap Yer Sofrası 49,90 TL
Toprak Oval Güveç Kabı 2'li 14,90 TL
Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi 36 cm 16,90 TL
Rakle Konseptli Meşrubat Bardağı 7,95 TL
Naturalove Bambu Standlı Tabak Fincan Seti 6'lı 99,90 TL
Karma Silikon Kek Kalıpları 12,90 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 9,95 TL
Paşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 9,95 TL
Paşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 9,95 TL
Yoga / Pilates Matı 39,90 TL
Puzzle Mat Seti 4'lü 39,90 TL
Loop Band Seti 12,90 TL
Voit Fitness Eldiveni 19,90 TL
Koridor Barfiks 49,90 TL
Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL
Kelebek Spor Aleti 29,90 TL
Crossfit Metal Atlama İpi 39,90 TL
Egzersiz Tekerleği 19,90 TL
Pilates ve Yoga Silindiri 29,90 TL
Ayarlanabilir El Yayı 17,90 TL
Pencereli Mega Hurç 13,90 TL
Pencereli Maxi Hurç 11,90 TL
Akordiyon Düzenleyici Maxi 8,95 TL
Akordiyon Düzenleyici Midi 7,95 TL
Çok Amaçlı Visco Yastık 14,90 TL
Lego City Polis 39,90 TL
Piccolo Mondi Neşeli Oyuncak Trompet 75 TL