Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5700 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün açılış saatlerinde 8,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9840 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9650 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşet piyasaların kapanış saatlerinde döviz kurlarında son durum
DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 9,7723
SATIŞ(TL) 9,7878
ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 634 milyon 31 bin 757,73 lira, işlem miktarı ise 1.350,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 667 milyon 23 bin 125,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 12.922 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.917 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 6.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 19.349 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1840'tan işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini kaydeden analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da risk iştahı üzerinde etkili olmasının beklendiğine söyledi.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD borsalarının geçen haftayı da düşüşle tamamlayarak arka arkaya 3. haftada değer kaybetmesi ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs vaka sayısının artması, yatırımcı risk algısını artırıyor.
Söz konusu gelişmelerle yeni haftaya düşüşle başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 3.314 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 düşüşle 24.077 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 24.078 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.389 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 104,3 seviyelerinden işlem görüyor.
RUS PİYASALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Rusya ile Batılı ülkeler arasında artan jeopolitik gerginlik ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte Rus piyasaları haftaya kayıplarla başladı.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kaybederken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,7, avro karşısında ise yüzde 0,6 geriledi. Böylece dolar/ruble 76,3 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 90,2 seviyesine çıktı.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kaybederek 2939 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,4 azalarak 1224 puana kadar geriledi.
Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik iddialar nedeniyle Rusya ile Batılı ülkeler arasında artan politik gerginliğin piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.