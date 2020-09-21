Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5700 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün açılış saatlerinde 8,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9840 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9650 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşet piyasaların kapanış saatlerinde döviz kurlarında son durum

DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 9,7723

SATIŞ(TL) 9,7878