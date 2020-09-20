Bankalar, kredi alacak olan müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda, hemen ihtiyaç kredisi olarak değerlendirmeye alınır ve siciliniz uygunsa kredi kullanabilirsiniz. Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
0.79 FAİZ ORANIYLA TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.
* 12 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 0.79
* 13 ile 36 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 1.17
KREDİ ÖZELLİKLERİ ÖDEME PLANI
Denizbank transfer kredisinde müşterilerine sağladığı düşük faiz oranı yanında 36 ay vade imkanı sağlıyor.
Bu vade süreci kısa süre öncesine kadar 60 ay olarak uygulanıyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son düzenleme sonrası Denizbank'ın vade sürecini 36 ay ile kısıtlaması bekleniyor.
Bunun yanında Denizbank transfer kredisi sadece emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda sağlanıyor. Banka bu kredi kullanımında kefil şartı da aramıyor.
KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINA ÇÖZÜM!
QNB Finansbank borç transferi kredisi kampanyası kapsamında banka müşterileri diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi borçlarının tamamını ve kredi kartı borçlarının bir kısmını taşıyabiliyorlar. Borçları QNB Finansbank'a taşıyan müşteriler yeni bir kredi ile ödeme güçlüklerine kısa süreli de olsa çözüm üretiyorlar.
BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
QNB Finansbank'ın çok kullanılan bankacılık ürünlerinden olan borç transferi kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler ön başvurularını cep telefonlarından yapabiliyorlar. TC kimlik numaralarını yazarak QNB Finansbank'a gönderen müşterilerin ön başvuruları onaylandıktan sonra nihai işlemler banka şubelerinden gerçekleştiriliyor.
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. Banka bu kredi için yüzde 1.25 faiz uyguluyor.