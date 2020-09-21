A101 aktüel 24 Eylül kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel ürünler listesi alışveriş severler tarafından araştırılıyor. A101 aktüel katalog ürünlerinin fiyat bilgileri sorgulanıyor. 21 Eylül Perşembe kataloğunda dikkat çekici ürünler bulunuyor. Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık, GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Flavel Bulaşık Makinesi, Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte, 24 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (21 EYLÜL PERŞEMBE)
Samsung 40N500 40" Full HD TV 2.299 TL
Hi-Level 55UHL1000 55" Ultra HD Smart Led TV 2.899 TL
Oppo Realme 5i Cep Telefonu 2.199 TL
Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL
Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 74,95 TL
GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 29,95 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
GoSmart Kablolu Kulaküstü Kulaklık 29,95 TL
GoSmart Bluetooth Kulaklık 22,95 TL
GoSmart USB Kablo Çeşitleri 9,95 TL
GoSmart 3'ü 1 Arada Kablo 12,95 TL
GoSmart Makaron / Şekilli Kulaklık 9,95 TL
GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu 14,95 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 629 TL
Flavel FLV5000BM Bulaşık Makinesi 1.549 TL
Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi 899 TL
Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi 549 TL
Flavel FLV 100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL
Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 129 TL
Kiwi Portatif Poşet Mühürleyici 39,95 TL
Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Baskül 69,95 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL
Aprilla Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 55 TL
Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 12,95 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 60x90cm 79,95 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 49,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
Trend Sandalye 59,95 TL
Ahşap Çiçeklik 74x68cm 89,95 TL
Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 5,95 TL
Loock's Kabin Boy Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy Valiz 99,95 TL
Loock's Orta Boy Kumaş Valiz 59,95 TL
Loock's Büyük Boy Kumaş Valiz 69,95 TL
Bombeli Büyük Boy Duvar Saati 25x47cm 22,95 TL
Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL
Keramika Çift Renkli Kupa 6,95 TL
Keramika Çift Renkli Kase 14 cm 6,95 TL
Fırın Kabı Çeşitleri 20x15 cm 4,95 TL
Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL
Mutfak Bıçak Seti 3'lü 19,95 TL
Çok Amaçlı Bıçak 2'li 9,95 TL
Seramik Servis Seti 3'lü 19,95 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 9,95 TL
Un Eleği 9,95 TL
Lisanslı Mısır Kutusu 2,95 TL
İki Katlı Çok Amaçlı Kutu 5,95 TL
Mutfak Gereçleri 29,95 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 29,95 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 660cc 1,95 TL
Kavanoz Kapağı 0,30 TL
Rooc Hamur Şekillendirici Rulo 4,95 TL
Hamur Leğeni 7 Litre 6,95 TL
Cam Çocuk Matarası 370cc 7,50 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,90 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL
Nouvelle Bay / Bayan Bornoz 44,95 TL
Dertsiz Masa Örtüsü 150x220cm 19,95 TL
Banyo Havlusu 70x140cm 14,95 TL
El Havlusu 2'li 12,95 TL
Silk&Blue Bay Uzun Kollu Pijama Takımı 29,95 TL
Do-Re-Mi Bayan Seamless Tayt 19,95 TL
Do-Re-Mi Bayan Seamless Slip 7,95 TL
Do-Re-Mi Seamless İnce Askılı Büstiyer 8,95 TL
Do-Re-Mi Seamless Bayan Boxer 8,95 TL
Do-Re-Mi Seamless Erkek Boxer 9,95 TL
Silk&Blue Bayan Soket Çorap 5'li 9,95 TL
Şeffa Silion 11,95 TL
Takım Çantası 16" 19,95 TL
Saten Alıçı - Sermaik ve Fayans Yapıştırıcı Derz Dolgu 3 Kg 7,95 TL
Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL
Oyuncak Yazar Kasa 27,95 TL
Oyuncak 3 Katlı Otopark 49,95 TL
Oyuncak Kurmalı Kurbağa / Penguen 4,95 TL
1000 Parça Puzzle Çeşitleri 19,95 TL
Eğitici Puzzle 11,95 TL
Sünger Bob Aktivite Kitapları 3,50 TL
Dünya Klasikleri Çeşitleri 4,95 TL