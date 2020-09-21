İkinci el araba piyasasında oluşan hareketli süreç halen devam ediyor. Hem talebin devam etmesi hemde ikinci el araçların azalması nedeniyle fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Haziran Temmuz döneminde başlayan kredi fırsatlarında müşteriler yüzde 0.82'den başlayan faiz oranları, 60 ay vade ve ödemesiz dönem seçenekleri ile kredi kullandılar. Ancak bu kredi kampanyaları Eylül ayında tamemen değişti. Bu anlamda vatandaşlar en uygun faizi veren banka ve taşıt kredisi hesaplaması yollarını arıyor. ING Bank 'tan bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında sıfır ve ikinci el araçlarda kredi kampanyasının başladığına yer verildi. Araba almak isteyen vatandaşlar için biz de bu yazımızda sıfır ve ikinci elde en uygun kredi faizini veren bankanın detaylarına yer verdik. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
"Beğendiğiniz araba artık hayal değil!" başlığı ile yayımlanan duyuruda araba almak isteyenlere kredi verileceği bildirildi. ING Bank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güvenilir bayi ağı, hızlı işlem süreci ve size özel ödeme planı ile hayalinizdeki otomobile kavuşmak artık çok kolay! Üstelik, kaskonuzu bankamız aracılığıyla yaptırın, taşıt kredinizi daha uygun oranlar ile kullanın! Araç markalarına özel taşıt kredisi kampanyalarına başvurmak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. "
KREDİ ÖZELLİKLERİ
ING Bank tarafından verilen taşıt kredsinin özellikleri şu şekilde:
ING Taşıt Kredisi'ni 0 km araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanabilirsiniz.
Vade aralığı 3-60 aydır.
Kredi tahsis ücreti, kredi anapara tutarının %0,5'ini geçemez.
Ferdi kaza ve hayat sigortası zorunluluğu yoktur.
Teminat olarak sadece satın alacağınız aracı rehin gösterebilirsiniz.
KREDİ FAİZ ORANI
ING Bank tarafından yayımlanan açıklamaya baktığımızda , sıfır ve ikinci elde kredinin 1.17 faizle verildiği görüldü.
KREDİ GERİ ÖDEME HESAPLAMA
ING Bank taşıt kredisi çekecek vatandaşlar için geri ödeme detayları şu şekilde:
50 bin TL...
36 ay vade için her ay 1.779 TL ödeme yapılacak ve toplamda 64.039 TL ödeme yapılmış olacak.
48 ay vade için her ay 1.439 TL ödeme yapılacak ve bankaya toplam 69.063 TL ödenecek.
60 ay vade için her ay 1239 TL ödenecek ve toplamda 74.313 TL ödeme yapılmış olacak.
12 ay vade için her ay 4.557 TL ödenecek ve toplam ödeme 54.680 TL 'dir.
24 ay vade için her ay 2.468 TL ödeme yapılacak toplamda 59.243 TL ödenecek.
BAŞVURU
ING Bank kredi başvurusu https://www.ing.com.tr/tr/sizin-icin/krediler/tasit-kredisi adresi üzerinden ve bankanın şubelerinden yapılabilecek.
KREDİ FAİZ ORANLARI ÇOK YÜKSELDİ
İkinci el araba alacak olan vatandaşlara hem devlet bankaları hemde özel bankalar çok özel oranlarla kredi imkanları sunuyorlardı.
Haziran Temmuz döneminde başlayan kredi fırsatlarında müşteriler yüzde 0.82'den başlayan faiz oranları, 60 ay vade ve ödemesiz dönem seçenekleri ile kredi kullandılar. Ancak bu kredi kampanyaları Eylül ayında tamemen değişti.
HANGİ BANKA YÜZDE KAÇ İLE TAŞIT KREDİSİ VERİYOR?
Devlet bankaları ve özel bankalardan taşıt kredisi kullanarak araba sahibi olmayı planlayan müşteriler için sunulan kredi faiz oranları şu şekilde,
Özel Bankaların 2. El Araba Kredisi Faizleri
* TEB ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.26
* İş Bankası ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.30
* Akbank ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.30
* ICBC Bank ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.15
* Yapı ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.25
Devlet Bankalarının 2. El Araba Kredisi Faizleri
* Vakıfbank ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.25
* Zİraat Bankası ikinci el araba kredisi güncel aylık faiz oranı yüzde 1.30