"Beğendiğiniz araba artık hayal değil!" başlığı ile yayımlanan duyuruda araba almak isteyenlere kredi verileceği bildirildi. ING Bank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenilir bayi ağı, hızlı işlem süreci ve size özel ödeme planı ile hayalinizdeki otomobile kavuşmak artık çok kolay! Üstelik, kaskonuzu bankamız aracılığıyla yaptırın, taşıt kredinizi daha uygun oranlar ile kullanın! Araç markalarına özel taşıt kredisi kampanyalarına başvurmak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. "

KREDİ ÖZELLİKLERİ

ING Bank tarafından verilen taşıt kredsinin özellikleri şu şekilde:

ING Taşıt Kredisi'ni 0 km araçlar ile 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanabilirsiniz.

Vade aralığı 3-60 aydır.

Kredi tahsis ücreti, kredi anapara tutarının %0,5'ini geçemez.

Ferdi kaza ve hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

Teminat olarak sadece satın alacağınız aracı rehin gösterebilirsiniz.