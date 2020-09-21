Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş gram fiyatı kaç TL? Güncel gümüş fiyatı! 21 Eylül 2020

21 Eylül gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş gram fiyatı ne kadar oldu? Güncel canlı gümüş fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son günlerin dikkat çekici bir yatırım aracı olan gümüş fiyatlarında artış yaşanıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yatırımcısına kazandıran gümüş fiyatları merak ediliyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Eylül gümüş fiyatı!
GÜMÜŞ FİYATLARI 21 EYLÜL
Gümüş fiyatları güne 6,55 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 6,54 liradan başlayarak işlem görüyor.
EMTIA PİYASALARINDA SON DURUM
Doların, Covid-19 pandemisinde gelişmeler ve gelen ekonomik verilerin etkisiyle euro ve yen gibi sert paralar karşısında hafif gerilemesi altın fiyatlarını destekledi.
Petrol fiyatlarında, Meksika Körfezi bölgesinde üretimin aksamasıyla yaşanan yükseliş, Libya'da petrol üretiminin yeniden başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle sınırlı kaldı.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen hafta ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarının, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile gerilediğine ilişkin açıklaması anımsatıldı ve eklendi:
"Haftanın son işlem gününde ise Libya'nın ülkenin petrol ihracatına yönelik bir ablukanın bir ay süreyle kaldırılacağını söylemesi ve OPEC+ toplantısından gelen destek sinyallerin Petrol fiyatları üzerindeki olumlu gelişmeleri gözlenirken, gün sonunda takip edilen gelişmelere rağmen Brent Petrol'ün aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 43.30 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.63 düşüşle 41.19 dolar,
- altın yüzde 0.03 düşüşle 1,973.13 dolar,
- gümüş yüzde 0.22 düşüşle 26.74 dolar,
- bakır yüzde 0.74 artışla 6,850.00 dolar,
- platin yüzde 0.78 artışla 938.22 dolar,
- paladyum yüzde 1.04 artışla 2,381.48 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 475 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,106 liraya yükseldi.
Ahlatçı Yatırım'ın altın fiyatlarına ilişkin analizinde de, "Kritik FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrası Perşembe gününe güçlü başlayan doların etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, ABD'de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketi takip edilmişti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Haftanın son işlem gününde ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler ve Dolar endeksindeki yatay seyre ek olarak, risk iştahındaki gerileme güvenli varlık olarak değer gören ons altına destek olmayı sürdürürken gün sonunda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği gözlendi.
"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,952 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.
"Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1,958, 1,965 ve 1,972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.
"Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1,945, 1,940 ve 1,932 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
"Perşembe günü dolar kurunda 7.55 seviyesi üzerindeki yukarı yönlü hareketler devam ederken, ons altında gözlenen geri çekilmeye ek olarak, gram altında yatay hareketin sürdüğü takip edilmişti.
"Haftanın son işlem gününde ise takip edilen gelişmelerin değerli metali desteklemesi ve kur tarafında izlenen yukarı yönlü hareketler ile birlikte gram altının 475 lira seviyesi üzerinde haftayı sonlandırdığı gözlendi."
Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümül alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.
Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.
GÜMÜŞ NEDİR?
İlk gümüş madenlerinin kanıtları M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 1200 yılına gelindiğinde, dünyadaki gümüş madenciliğinin çoğu, antik Yunan uygarlığı genişledikçe Yunanistan'a kaydı. M.S. 100'de İspanyol gümüş madenleri Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini besledi.
Gümüş parlak bir yapıya sahiptir ve beyaz renklidir. Atom ağırlığı yaklaşık olarak 108 gram iken atom numarası ise 47 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynama noktası ise oldukça yüksektir ve 1950 derece olarak belirlenmiştir.
GÜMÜŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Eski metalürjistler, galenaları erittiklerinde gümüşün oksijenle kolayca reaksiyona girmediğini gözlemlediler. Ayrıca, gümüşün kendi başına, tabakalara dökülebilen (dövülebilir) ve ince tellere gerilebilen yumuşak bir metal olduğunu fark ettiler.
Gümüş tel, tüm metallerin en yüksek elektrik ve termal (ısı) iletkenliğine sahip olduğu için herhangi bir elektrik tesisatında uzun yıllar kullanılmıştır. Diğer yandan gümüş, elektrik iletkenliğini ölçmek için bir standarttır. Elektrik akımının bir malzemenin içinden akmasına ne kadar izin verdiğinin ölçüsüdür. Gümüşün kablolama için artık kullanılmamasının nedeni, bakırın iyi bir iş çıkarması ve gümüşten çok daha ucuz olmasıdır. Diğer bir nedeni ise doğada nadir bulunan elementlerden biri olmasıdır.
Gümüş tuzları ise zehirlidir. Gümüş tuzları, gümüş nitrat ve gümüş klorür gibi gümüşün iyonik bileşikleridir.
Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.
Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.