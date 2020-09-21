Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş gram fiyatı kaç TL? Güncel gümüş fiyatı! 21 Eylül 2020

İç piyasada gram altın 475 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,106 liraya yükseldi.

Ahlatçı Yatırım'ın altın fiyatlarına ilişkin analizinde de, "Kritik FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrası Perşembe gününe güçlü başlayan doların etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, ABD'de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketi takip edilmişti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Haftanın son işlem gününde ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler ve Dolar endeksindeki yatay seyre ek olarak, risk iştahındaki gerileme güvenli varlık olarak değer gören ons altına destek olmayı sürdürürken gün sonunda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği gözlendi.

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,952 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

"Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1,958, 1,965 ve 1,972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

"Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1,945, 1,940 ve 1,932 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

"Perşembe günü dolar kurunda 7.55 seviyesi üzerindeki yukarı yönlü hareketler devam ederken, ons altında gözlenen geri çekilmeye ek olarak, gram altında yatay hareketin sürdüğü takip edilmişti.

"Haftanın son işlem gününde ise takip edilen gelişmelerin değerli metali desteklemesi ve kur tarafında izlenen yukarı yönlü hareketler ile birlikte gram altının 475 lira seviyesi üzerinde haftayı sonlandırdığı gözlendi."

Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümül alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.

Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.