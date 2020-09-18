"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.