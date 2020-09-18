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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 19:49
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    • 18.09.2020 19:49
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    'nin Otomobili'nin () fabrika inşaatında çalışmalar son sürat devam ediyor

    Milli otomobil fabrikası için hummalı çalışmalar heyecanla sürüyor. Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları kapsamında; 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. TOGG fabrikasının inşaatı hakkında son gelişmeler...

    AA
    Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran gelişme

    TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

    "İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

    Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

    Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

    2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.
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