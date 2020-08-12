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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 22:32
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    • 12.08.2020 22:32
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    Yerli otomobil için fiyat bilgileri konuşuyordu! 'dan açıklama geldi

    'nin () dolaşan fiyat bilgileri ile ilgili açıklamada buludu. TOGG’un Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

    TOGG'dan o iddialara yanıt geldi!

    'nin () dolaşan fiyat bilgileri ile ilgili açıklamada buludu. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil" ifadelerine yer verildi.

    TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

    Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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