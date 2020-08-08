10 küresel firmayla gizlilik anlaşması imzaladıklarını anlatan Karakaş, işbirliği tekliflerinin TOGG ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Karakaş, gizlilik anlaşması yapılan şirketlerle ortak projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi. TOGG'un marka endeksinin yüzde 73'e çıktığını gözlemlediklerini söyleyen Karakaş, TOGG markasıyla devam etmeye karar verdiklerini ifade etti.

İLK İHRACAT ALMANYA'YA

İlk seri araç 2022'nin son çeyreğinde banttan inecek. Otomobil iç pazarın yanı sıra dışarıya da satılacak. Karakaş, ilk ihracat yapılacak ülkelerin başında Almanya, Fransa ve İtalya'nın geldiğini kaydetti.

Ufuk SANDIK