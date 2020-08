Elektrikli araç dünyasında her geçen gün yeni teknolojiler hayata geçirilirken, sektörün önde gelen üreticilerinden olma yolunda önemli adımlar atan Çin merkezli Nio, yeni bir sistemi hayata geçirdiğini açıkladı. İlk tanıtımından bu yana değiştirilebilir batarya için çalışmalar yapan firma, araçlarında yer alan bataryaları kiralama sistemine geçti. Elektrikli otomobillerin en pahalı parçası olan bataryanın kiralanması ile, otomobillerin satış fiyatını ise yaklaşık 10 bin dolar kadar düşürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda araç sahiplerine aracı şarj etmek için beklemeden Nio istasyonlarında dolu batarya ile değiştirme imkanı da sunuluyor. Türkiye'nin Otomobili'nin rakipleri arasında yer alan doğuştan elektrikli araç üreticisinin bu sistemi hayata geçirmesi, "Hem daha düşük maliyet hem de daha kolay şarj imkanı sağlaması hedeflenen bu sistemi TOGG neden kullanmıyor?" sorularını gündeme getirdi.





'BİZ DE DEĞERLENDİRDİK'

Konu ile ilgili Hürriyet'e özel açıklamalar yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili'nin yola çıkmadan önce dünyada içlerinde Nio'nun da olduğu 18 benzer girişimi analiz ettiğini, başarılı ve başarısız görünen alanlarını gözlediğini belirterek, "Başlangıçta değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Hatta bu konuda bir de patentimiz var. Ancak bir kaç sebepten yapmamaya karar verdik. Batarya paketimizin 2022 yılından sonra Euro NCAP'ten almayı hedeflediğimiz 5 yıldızın önemli bir parçası olduğunu çeşitli defalar dile getirdik. Aracın sabit parçası olan bir batarya paketi burulma direncini ve çarpışma güvenliğini de artırıyor" şeklinde konuştu.

BAŞKA MARKALAR KULLANAMIYOR

Araçların değiştirilebilir batarya ile şarj süresinden tasarruf edebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Karakaş, "Bizim bu sistemi tercih etmememizdeki bir diğer unsur ise batarya değişim istasyonlarının gerektirdiği yüksek yatırım maliyeti. Üstelik bu yatırımı yapıp hizmete aldığınızda da farklı markalardan şarj edilebilir elektrikli araç sahiplerinin kullanması mümkün olamıyor. Yalnızca altyapıyı kuran markanın kullanabildiği şarj altyapısı da verimsiz oluyor. Altyapıdan tüm araçların yararlanması pazarın hızlıca büyümesi açısından da önem arz ediyor" dedi.

'MALİYET DÜŞMEZ GÜVEN DUYGUSU SARSILIR'

CEO Karakaş bu sistemin toplam maliyeti düşürmeyeceğini vurgulayarak, "Bataryayı leasingle vermek şirket açısından maliyeti azaltmaz. Aksine sattığı her araç için daha fazla batarya harcaması yapmaları gerekiyor. Öte yandan değiştirilebilir batarya ile ülke içinde hareket ederken her ihtiyaç duyulduğunda değişim yapabilmesi için yola çıkan her 1 araç için 5 ile 10 adet arası bataryanın değişim istasyonlarında hazır bulundurulması gerekiyor. Pazardaki araç sayısın 10 katı bataryanın sürekli şarj edilmek veya şarjda tutulmak zorunda olması da bir başka kritik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu bataryalar sürekli takılıp çıktığı ve değiştiği için araç sahiplerinde 'kullanılmış batarya kullanıyorum' hissi yaratıyor, güven duygusunu sarsıyor" dedi.