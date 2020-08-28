Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Temmuz'da temelini attığı yerli otomobili projesi sadece yatırım ve üretimin yapılacağı Bursa Gemlik'te değil oluşacak tedarik zinciriyle birçok il ve bölgenin ekonomisini canlandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kalkınmaya büyük katkı verecek Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin istihdama, tedarik zincirlerine, bölgesel gelişime katkısının yanı sıra yeni nesil mobilite ve teknoloji ekosisteminin gelişimine de büyük etkisi olacağını söyledi. Varank, "Bu bağlamda üretim yeri seçiminde nitelikli işgücüne ve hammaddeye yakınlık, tedarik kolaylığı, ulaşım ve taşımacılık imkânları, otomotiv ve teknoloji ekosistemine yakınlık gibi kriterler dikkate alındı" dedi.

