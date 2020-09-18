En çok Volkswagen marka otomobil baktık

Sahibinden internet istesi 2. el otomobil ilanlarıyla alakalı istatistik bilgilerini açıkladı. Ayrıca siteyi kullanan ziyaretçiler de sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

İstatistikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise hangi markada ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiğiydi. Buna göre sırasıyla ilan bakanlar Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 44 saniye oldu.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat olurken model sıralamasında ise Opel – Astra, Renault -Clio, Volkswagen – Passat, Ford – Focus ve Renault – Megane öne çıktı. En çok ilanı verilen Arazi, SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.