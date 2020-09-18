Sahibinden.com'da yayınlanan ilanlar vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçmişte yaşanmış bir olay 2. el otomobil fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde tekrar anılmaya başladı. Sosyal medya da ve ekşi sözlükte gündem yarattı. Sahibinden verdiği ilan ile gündeme oturan Emre Şen, arabayı babasına kızarak satışa çıkardığını söyledi. Konya'da gerçekleşen olayda Emre Şen, babasının kendi arabası olduğu halde kendi arabası ile daha fazla vakit geçirdiğini, bu yüzden kendi arabasını kullanma fırsatı olmadığını söyleyerek sahibinden sitesinden satışa çıkardı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Şen, babasının aracıyla çok fazla ilgilendiğini söyleyerek, "Başımızda böyle bir baba olduğu sürece aracınızı kullanmıyorsunuz. Hani ben de gezmek istiyorum dolaşmak istiyorum. Şahsen aracı ben kendime aldım ilanda belirttiğim gibi ama gezemiyorum pek fazla. Artık gezmek istiyorum. En azından motorla bu isteğimi gerçekleştireceğim. Arabamın yedek anahtarı babamda. Bazen kalktığım zaman parkta baktığımda arabamı göremiyorum. Dışarı çıkacağım mesela babamın arabasına binip öyle çıkıyorum.
En azından kendi arabasını bırakıp gidiyor. Babamın da minibüse benzer bir aracı var. Normalde babamın arabası benim aracımdan daha küçük. Babam dışarı çıkacağında bana oğlum arabayı ver de bir gezeyim derdi, çarşıya filan gitmek için. Baba ben de bir yere gideceğim dediğimde de oğlum senin araban daha küçük ben kendi aracımı park edemiyorum diyordu. Normalde baktığımızda benim arabam onun arabasından daha büyük. Yani babamın bu tür bahaneleri de olabiliyor" ifadelerini kullandı.
İŞTE O İLAN
En çok Volkswagen marka otomobil baktık
Sahibinden internet istesi 2. el otomobil ilanlarıyla alakalı istatistik bilgilerini açıkladı. Ayrıca siteyi kullanan ziyaretçiler de sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.
İstatistikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise hangi markada ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiğiydi. Buna göre sırasıyla ilan bakanlar Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 44 saniye oldu.
En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat olurken model sıralamasında ise Opel – Astra, Renault -Clio, Volkswagen – Passat, Ford – Focus ve Renault – Megane öne çıktı. En çok ilanı verilen Arazi, SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.