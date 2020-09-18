

Fakir Ailelere Devlet Yardımı

Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.