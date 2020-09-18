Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamaktadır. Belediyeler tarafından sağlanan ayni ve maddi yardımlar arasında, kırtasiye yardımı, gıda kolisi yardımı, sosyal yardım kuponları, süt yardımı, asker ailelerine, gazilere ve yakınlarına şeklinde oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Fakir Ailelere Devlet Yardımı
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?
Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:
TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
Yardım dilekçesi
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.