Merkez Bankası beklenti ankerinin verilerine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11.46'ya yükseldi
Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin verilerine göre Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 10.82 düzeyinden, yüzde 11.46'ya yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.7'den, bu anket döneminde yüzde 10.15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.58'den ve yüzde 8.86'ya yükseldi.