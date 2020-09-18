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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 14:42
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    • 18.09.2020 14:42
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    beklenti ankerinin verilerine göre yıl sonu beklentisi yüzde 11.46'ya yükseldi

    Son dakika haberi... () beklenti anketinin verilerine göre Yıl sonu tüketici enflasyonu () beklentisi, yüzde 10.82 düzeyinden, yüzde 11.46'ya yükseldi.

    Merkez Bankası verileri açıklandı! Yıl sonunda...
    () beklenti anketinin verilerine göre, 12 ay sonrası beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.7'den, bu anket döneminde yüzde 10.15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.58'den ve yüzde 8.86'ya yükseldi.


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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası beklenti ankerinin verilerine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11.46'ya yükseldi
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