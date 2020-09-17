2020 EYLÜL ARABA KAMPANYALARI

Araç markaları faizsiz araç kredisi kampanyaları düzenledi ve 2020 fırsatları için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en çok araç satan markalarının da yer aldığı bu kampanyalarda dev markalardan sıfır araç temin etmek isteyenlere sıfır faizli taşıt kredisi desteği veriliyor. Uzun vadeli kredilerde yüzde 0.49, 0.59 ve 0.79 ile 0.87 oranları oluşturuluyor.

Yeni bir araba alacaklar olan vatandaşlar tarafından sıfır araba kampanyaları Citroen markası için oldukça merak ediliyor. Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre seçili Citroen modellerini 60 bin TL için 20 ay %0,99 faizle almak mümkün oluyor. Aynı zamanda Citroen markasının kredi kullanmak istemeyen müşterileri için de çeşitli sıfır araba kampanyaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de seçili modellerde geçerli olan nakit indirimler oluyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Tüm modeller için ise 3 bin TL nakit alım indirimiyle yeni C5 Aircross SUV bütün Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz ya da 30 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenlere de 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanabiliyor.