Parayı görünce şaşkına döndü! 50 lirayı, 70 bin liradan satışa çıkardı! Dikkat cüzdanınızda varsa zenginsiniz

İnsanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olan para, uzun yıllardır süregelen ve yüklenen anlamlar itibari ile çok geniş bir perspektiften değerlendirilmektedir. Bu anlamda para insanın yaşamını devam ettirmesi için önemli bir yer kaplar. Her gün milyonlarca para ülkemizde el değiştiriyor. Son yaşanan olay ise bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Muğla'nın Milas ilçesinde pazarcılık yapan Ercan Ülgül (31), alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı. 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.
Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.
Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.
Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.
Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, "Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım." ifadelerini kullandı.
Fatma Aliye Topuz kimdir?
İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım (Fatma Aliye Topuz), 19 Ekim 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dönemin ünlü devlet adamı ve düşünürlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Babasının da etkisi ile küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı. Özel dersler alan Fatma Aliye Hanım, bununla da yetinmeyerek çeşitli alanlarda çok sayıda kitap okudu ve yabancı dil bilgisini geliştirdi.
Edebi kariyeri, Fransız yazar Georges Ohnet'in Volonté adlı romanını çevirmesi ile başladı. Kadın-erkek ilişkisini ahlaki bir bakış açısı ile ele alan bu çevirisi, "Meram" adı ile yayımlandı. Kitap için kullandığı rumuz ise "Bir Kadın" idi. Bu eseri ile birlikte ilk Türk kadın çevirmen oldu.
1891 yılında manevi babası Ahmet Mithat Efendi ile birlikte "Hayal ve Hakikat" adlı bir roman kaleme aldı. 1892 yılında ise "Muhadarat" adında romanı yayımlandı. Bu roman ile birlikte ilk Türk kadın roman yazarı unvanını elde etmiştir.
Hanımlara Mahsus Gazete (Osmanlı Devleti'nde yayımlanmış ilk kadın dergisi), Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Servet-i Fünun Mecmuası ve Ümmet Gazetesi'nde yazdı.
Fatma Aliye Hanım'in ismi, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayılmıştı. Chicago'daki "World Colombian Exposition Womans's Library", ona bir mektup gönderdi. Bu mektupta, yıllık kataloglarında yayımlanmak üzere ondan biyografisi ve kitapları istenmişti. Daha sonra eserleri, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere çok sayıda Batı dili ile Arapça'ya çevrildi.
Toplumsal konularda oldukça duyarlı biriydi. Özellikle de kadın haklarının gelişimi konusunda önemli çalışmalarda bulunan Fatma Aliye Hanım, 13 Temmuz 1936 tarihinde hayatını kaybetti.