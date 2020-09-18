Parayı görünce şaşkına döndü! 50 lirayı, 70 bin liradan satışa çıkardı! Dikkat cüzdanınızda varsa zenginsiniz

Fatma Aliye Topuz kimdir?

İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım (Fatma Aliye Topuz), 19 Ekim 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dönemin ünlü devlet adamı ve düşünürlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Babasının da etkisi ile küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı. Özel dersler alan Fatma Aliye Hanım, bununla da yetinmeyerek çeşitli alanlarda çok sayıda kitap okudu ve yabancı dil bilgisini geliştirdi.

Edebi kariyeri, Fransız yazar Georges Ohnet'in Volonté adlı romanını çevirmesi ile başladı. Kadın-erkek ilişkisini ahlaki bir bakış açısı ile ele alan bu çevirisi, "Meram" adı ile yayımlandı. Kitap için kullandığı rumuz ise "Bir Kadın" idi. Bu eseri ile birlikte ilk Türk kadın çevirmen oldu.

1891 yılında manevi babası Ahmet Mithat Efendi ile birlikte "Hayal ve Hakikat" adlı bir roman kaleme aldı. 1892 yılında ise "Muhadarat" adında romanı yayımlandı. Bu roman ile birlikte ilk Türk kadın roman yazarı unvanını elde etmiştir.