Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için devreye alınan işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren uzatıldı. Bu kapsamda "İşten çıkarma yasağı hangi aya kadar uzatıldı?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
"ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Karar ile bir ay daha uzatıldı.
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacak, 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha bu haktan yararlanılabilecek.
Bununla birlikte, normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz ile Hizmet Merkezlerimize bildirmeleri gerekiyor.
Küresel çapta bir pandemiye dönüşen korona virüsün istihdam piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla kısa çalışma uygulaması yararlanma şartları esnetilerek Mart ayında yürürlüğe konulmuştu.