Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için devreye alınan işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren uzatıldı. Bu kapsamda "İşten çıkarma yasağı hangi aya kadar uzatıldı?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.