Taşeron işçiler için yeni mali haklar! Asgari ücret maaş zammı...

4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu bağlamda Çalışma Bakanlığı'nın atacağı adımlar oldukça merak ediliyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.
TAŞERON İŞÇİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Taşeron işçiler için bu süreç 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ise toplu iş sözleşmesinden elde edilen kararlar uygulanacak. Bu kararlar taşeron işçilerin maaş zam oranlarından, ikramiye ödemelerine, tayin hakkından, görev tanımına kadar her alanda belirlenecek.
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.