Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlar doğal yollar denemeye başladı. Bu bağlamda sarımsak düketimi oldukça artmış durumda. Koranavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen sarımsağın dikimi Araban Ovası'nda başladı. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yoğun bir şekilde tüketilmeyen başlayan sarımsağa artan rağbet ile birlikte fiyatları da 3-4 kat arttı. Artan fiyatlardan üreticilerin memnun olurken, devam etmesi beklenen korona virüs süreci nedeniyle bu yıl daha fazla alana sarımsak dikimi için çalışmalar başladı.
Araban sarımsağı özellikle 2010 yılından sonra kalitesiyle adını Türkiye'de duyurmaya başlamış ve son yıllarda da kalitesi nedeniyle yoğun bir şekilde taleplerin artması nedeniyle yurt dışına da ihracat yapılmaktadır'' dedi. Araban Sarımsağı üretimi yapan üreticiler ise, önceki sezonda sarımsaktan iyi para kazandıklarını belirterek, bu yıl da sarımsağın para etmesi ümidiyle dikimlere başladıklarını kaydetti.
Tecrübeli eller ekiyor
Kalitesi ve dayanıklığı ile meşhur olan araban sarımsağının başlayan dikimi öncesinde bilinçli tarım işçileri tarafından sarımsak başını oluşturan dişler tek tek temizlenerek ayrıştırılıyor. Elde edilen tohumluk tane sarımsaklar, önceden sürümü yapılarak hazırlanan tarlalara traktörlerle dikiliyor.
Araban sarımsağının ünü sınırları aştı
Gaziantep'in Araban ilçesinde 13 yıldan bu yana üretimi yapılan ve ekim alanı her geçen yıl artan sarımsak, aralarında Taşköprü'nün de bulunduğu birçok yerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde üreticiler, 13 yıldan bu yana üretimini yaptıkları ve aralarında Kastamonu'nun da bulunduğu illerin yanı sıra yurt dışına da sattıkları sarımsakta talepleri karşılamaya çalışıyor.
İlkbahar yağışlarının bolluğu dolayısıyla rekoltede artış beklenen ve tarladan ihracatçı firmalara ve diğer alıcılara verilen sarımsakta hasat devam ediyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinden sahur vakti yola çıkan ve sabahın ilk ışıklarıyla iş başı yapan tarım işçileri, sıcak havaya rağmen mesailerini sürdürüyor. Bazı işçiler ise sarımsak tarlasına kurdukları çadırlarda kalıyor.
Rekolte geçen yıla göre 1,5 misli arttı
Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı tarlada 4,5-5 liraya alıcı bulan sarımsağın karlı bir iş olduğunu ve bu nedenle ekim alanının sürekli artığını söyledi.
"Bu sene 40 bin dönüm alanda yapılan üretimden 60 bin ton rekolte bekliyoruz" diyen Doğan, rekoltenin geçen yıla göre 1,5 misli artığını ifade etti.
Bölgede üretilen sarımsağımızın yapısı, lezzeti ve pazar olanaklarının Araban sarımsağına ilgiyi artırdığını aktaran Doğan, "Bu sene yağışlar da boldu. Çiftçinin enerji girdisi azaldı. Ürüne 2-3 defa su verilmemiş oldu. Böylece elektrikle çalışan kuyulardan su alınmadı. Sarımsak doğal olarak sulanmış oldu." diye konuştu.
Diğer yörelere göre daha dayanıklı
Kastamonu ve diğer bazı yörelerde sarımsağın ikinci ayda ekildiğini anlatan Doğan, Araban sarımsağının ekiminin ise 9'uncu, 10'uncu ayda yapıldığını ve üzerinden bir kış geçtiğini dile getirdi. Doğan, şunları kaydetti:
"Bu nedenle Araban sarımsağı daha dayanıklıdır. Kışın kurusu daha dayanıklı oluyor. Yeşili de daha fazla rağbet görüyor. Araban sarımsağı, iri, albenisi yüksek, kokusu azdır."
İhracatçı firmalar aracılığıyla Almanya, İran, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelere de gönderilen sarımsağın daha çok iç piyasaya gittiğini vurgulayan Doğan, "Yurt dışına ürün göndermek üzere gelen bazı müşteriler, eli boş dönüyor. Çünkü mal kalmıyor, çoğu iç piyasada satılıyor." dedi.
Sarımsak Yutmanın Faydaları Nelerdir?
- Sarımsak yutmanın faydası, kişiyi gün boyunca zinde tutması ve önemli derecede enerji sağlayabilmesidir.
- Bıkkınlık ve halsizlik sorunlarının ortadan kaldırılması için sarımsak yutulabilir.
- Sarımsak yutulduğunda, saç köklerini güçlendirici etkileri bulunur. Saçlarda daha fazla parlaklık olmasını sağlayabilir.
- Cinsel anlamda iktidarsızlık problemleri olan kişilere fayda sağladığı söylenir.
- Vücuttaki yaraların daha hızlı biçimde iyileşmesini sağlar. Saçkıran tedavisinde etkili olur.
- Kişinin bilinci açıksa, zehirlenme sorunlarında sarımsak yutulabilir.
- Nezle ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkileri bulunur. Doğal enfeksiyon kapatıcı olarak tüketilebilir.
- Bağırsaklarda parazit sorunu yaşayan kişiler, geceleri uyumadan önce bir diş sarımsak yutması, bu parazitlerin ölmesine neden olabilir.
- Bağırsak kurtlarını yok eder. Sindirimin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- Kanın incelenmesinde yararları bulunur. Kan akışının daha iyi gerçekleşmesini destekler.
- Düzenli şekilde her gün sarımsak yutmak, kanser sorununun oluşmasını engeller. Aynı zamanda sarımsak yutmanın faydası, bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.