

Araban sarımsağının ünü sınırları aştı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 13 yıldan bu yana üretimi yapılan ve ekim alanı her geçen yıl artan sarımsak, aralarında Taşköprü'nün de bulunduğu birçok yerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde üreticiler, 13 yıldan bu yana üretimini yaptıkları ve aralarında Kastamonu'nun da bulunduğu illerin yanı sıra yurt dışına da sattıkları sarımsakta talepleri karşılamaya çalışıyor.

İlkbahar yağışlarının bolluğu dolayısıyla rekoltede artış beklenen ve tarladan ihracatçı firmalara ve diğer alıcılara verilen sarımsakta hasat devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden sahur vakti yola çıkan ve sabahın ilk ışıklarıyla iş başı yapan tarım işçileri, sıcak havaya rağmen mesailerini sürdürüyor. Bazı işçiler ise sarımsak tarlasına kurdukları çadırlarda kalıyor.