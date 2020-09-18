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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 08:09
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    • 18.09.2020 08:09
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    Son dakika: Değerli metal fiyatlarına darbesi!

    Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, 'nın () leri sabit tutmasının ardından geriledi. Bu gelişmelerle, spot altının yüzde 1.03 düşüşle 1,938.36 dolar ile 1,940 doların da altına çekilirken, euro bazlı fiyatı da yüzde 1.0 düşüşle 1,641.58 euroya geriledi.

    Değerli metal fiyatlarına Fed darbesi!

    eral Açık Piyasa Komitesi'nun (FOMC), leri yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.

    Fed'in ardından, Japonya (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri sırasıyla, yüzde -0.1 ve yüzde 0.1 düzeylerinde sabit tutarak, Fed'i izlediler.

    Bu gelişmelerle, spot altının yüzde 1.03 düşüşle 1,938.36 dolar ile 1,940 doların da altına çekilirken, euro bazlı fiyatı da yüzde 1.0 düşüşle 1,641.58 euroya geriledi.

    Gümüş fiyatı da yüzde 2.21 düşüşle ons başına 26.58 dolara gerilerken, spot piyasalarda platinin ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 936.70 dolara, paladyumun ons fiyatı da yüzde 2.32 düşüşle 2,340.26 dolara kadar geriledi.

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