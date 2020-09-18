Küresel piyasalar karışık seyrediyor | 18 Eylül 2020 küresel piyasalarda son durum

Veriler sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüş eğilimi devam etti, dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 92,8'e geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlendi. Azalan küresel risk iştahı ve devam eden Brexit belirsizliği ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini yüzde 0,1 ve tahvil alım programını 745 milyar sterlin seviyesinde sabit tuttu. BoE'nin karar metninde, ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde "belirsiz" kalmaya devam ettiği ve küresel ekonomik faaliyet göstergelerinin büyük ölçüde kurulun ağustos toplantısındaki ortaya koyduğu beklentilere paralel olduğu belirtildi. Karar sonrası sterlin/dolar paritesi sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak 1,2973'e çıkarken, avro/dolar paritesi de 1,1850'den günü tamamladı.

Bugün Asya borsalarında ise alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyonun beklentiler doğrulusunda yıllık yüzde 0,4 gerilemesi sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 1.110,66 puandan tamamladı. Dün 7,5500'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5530 seviyesinde işlem görüyor.