Emeklilik halinde işyerinden nasıl tazminat alınır? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?

İSTİFAYA DİKKAT

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine bir yıl beklemeniz gerekir.

ÇALIŞINCA MAAŞ KESİLİR Mİ?

-Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilirler. Emekli maaşları kesilmez

- Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.

-Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.

-Sürekli iş görmezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.

- Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların emekli bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.

- Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.

-Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.