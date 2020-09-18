Bu durumda olmayan kişilere mevzuat gereğince de kredi verilemez. Esnaf, çiftçi ve bordrosuz çalışanlar, sürekli çalıştıkları bankalardan, hesap işlemlerinin yapıldığı, aylık belirli bir para sirkülasyonu yapılan bankalardan, bu sirkülasyon ve hesaplarında ki parayı göstererek kredi çekebilmektedirler. Bu yöntem haricinde gelir belgesiz ve bordrosuz kredi çekmek için;

İpotek tesis ettirmek

Kefil göstermek,

Ek gelir belgelemek

Taahhütte bulunmak gerekmektedir.

Ek gelir maddesine açıklık getirmek istiyorum. Örneğin olayı ev hanımları bakımından ele alacak olursak ev hanımlarının bankalara gelir belgelemeleri güçtür. Fakat çektikleri kredinin taksitlerini karşılayacak kadar kira gelirleri varsa, bankaya kira bordrosu sunarak kredi almaları mümkündür. Ayrıca sahip olduğunuz bir konut, taşıt ya da arsanız varsa bankaların ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından da yararlanabilirsiniz.